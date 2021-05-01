الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد

الصومال.. الرئيس يتنازل عن تمديد ولايته ويأمر بالتحضير للانتخابات

2021-05-01 / 12:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، عن تنازله عن قرار تمديد فترة ولايته، على خلفية اضطرابات أمنية في العاصمة مقديشو.

وأكد رئيس الجمهورية المعروف باسم فرماجو، في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب (الغرفة الأدنى لبرلمان البلاد) اليوم السبت، بأنه كلف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات بموجب الاتفاقية المبرمة في 17 ديسمبر.

هذا وصادق مجلس النواب على التنازل عن قرار تمديد فترة ولاية الرئيس.

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