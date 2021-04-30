يونس بلهندة يقترب من العودة إلى مونبولييه الفرنسي

هبة بريس ـ رياضة

بهبات الدولي المغربي يونس بلهندة قريبا من العودة إلى ناديه الأسبق مونبولييه الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية نقلا عن مسؤولين داخل مونبولييه أن النادي بدأ تحركاته من أجل ضم يونس بلهندة الصيف القادم، بعدما فسخ اللاعب عقده مع غلطة سراي التركي.

وتابعت “ليكيب” أن رئيس مونبولييه عرض على يونس بلهندة الانضمام إلى تدريبات النادي من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، قبل إتمام الصفقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0