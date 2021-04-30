بلينكن يُجري محادثات مع بوريطة

هبة بريس -الرباط

نشر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر، كشف فيها فيها عن إجراءه اليوم الجمعة 30 أبريل 2021، محادثة مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي المغربي، ناصر بوريطة.

وفي أول تواصل رسمي وعلني بين إدارة جو بايدن والمغرب، أوضح بلينكن في تدوينته، أن المحادثة شملت مجموعة من المصالح الأمنية والسلام الإقليمية المشتركة، بما في ذلك التطورات في ليبيا، مؤكدًا عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في رؤية الإستقرار والإزدهار بدولة ليبيا.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي أطيب التهاني لعموم المغاربة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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