شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر سرية الدرك الملكي بمنطقة اسطيحة، التابعة لإقليم شفشاون، أمس الخميس من حجز كمية ضخمة من المخدرات وصل وزنها حوالي 3 أطنان من مخدر “الشيرا”.

مصادر “هبة بريس” كشفت أن عناصر الدرك الملكي، رصدت سيارة مشبوهة كانت تسير بسرعة جنونية، حيث رفض سائقها الامتثال لاشارة الوقوف ليعمد بعدها الى الفرار لمسافة قبل أن يتخلى عن السيارة وبداخلها كمية المخدرات والهرب الى وجهة مجهولة.

وقد تم فتح تحقيق في القضية بأوامر من النيابة العامة وذلك لتحديد المتورطين في هاته العملية وكذا الوجهة التي كانت ستصدر اليها كمية الحشيش المحجوزة.

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