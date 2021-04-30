خلال مارس .. تراجع أسعار صناعة الملابس والأجهزة الكهربائية

هبة بريس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا ب 0,7% خلال مارس الماضي، مقارنة مع فبراير 2021.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر مارس 2021 أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار ب 3,4% في قطاع “التعدين” و ب2,5% في “الصناعة الكيماوية” و ب 0,8% في “الصناعات الغذائية” وفي “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” و ب 0,1% في “صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية”.

كما نتج هذا الارتفاع تضيف المندوبية، عن تراجع الأسعار ب 0,6% في قطاع “صناعة الملابس” و ب 0,1% في “صنع الأجهزة الكهربائية”.

وأشارت إلى انه في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر مارس 2021.

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