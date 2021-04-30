لقاح أسترازينيكا

أسترازينيكا: قدمنا 68 مليون جرعة لقاح خلال الربع الأول من 2021

2021-04-30 / 10:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت شركة أسترازينيكا إنها قدمت حوالي 68 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وأعلنت شركة الأدوية عن إيرادات بقيمة 275 مليون دولار من مبيعات اللقاح، أو ما يعادل 4.04 دولار للجرعة الواحدة، متعهدة بأن تقدم اللقاح على أساس غير ربحي طالما استمر الوباء.

وقالت الشركة إن 30 مليون جرعة من اللقاح ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، و26 مليونا إلى المملكة المتحدة، و7 ملايين إلى “غافي” وهو تحالف يؤمن اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل، و5 ملايين إلى الدول الأخرى.

و تم تطوير اللقاح من قبل باحثين في جامعة أكسفورد، الذين رخصوا التكنولوجيا لشركة أسترازينيكا في محاولة للاستفادة من قدرة الشركة العالمية على التصنيع والتوزيع.

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