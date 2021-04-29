إطلاق أوراش جديدة تهم مشاريع حافلات (باصواي) وترامواي الدار البيضاء

هبة بريس

أعلنت شركة التنمية المحلية “كازا ترانسبور” (Casa Transports)، أنه تم إطلاق أشغال أوراش جديدة تتعلق بمشاريع حافلات النقل العالي الجودة (باصواي) وترامواي الدار البيضاء.

وأوضح بلاغ ل”كازا ترانسبور” أنه وفق الجدول الزمني المحدد، فإن جبهات جديدة لمشاريع تتعلق بالنقل توجد في بداية أشغالها، ويتعلق الأمر بالمشروعين مع خمسة أشطر للأشغال الجديدة لخطوط “كازاباصواي” BW1 وBW2 تغطي خمس مناطق.

ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، بالمنطقة رقم 1: شارع القدس بين شارعي بولمان ومحمد السادس، والمنطقة رقم 2: شارع مولاي عبد الله الشريف بين مفترق طرق سيدي عبد الرحمن بتقاطع مع T1 ، والمنطقة رقم 3: الطريق الإقليمية RP3014 الرحمة بين مفترق طرق بترومين والطريق الدائري الجنوبي الغربي (شرق حي الألفة)، والمنطقة رقم 4: شارع أم الربيع بين مفترق شارع واد لاو ومفترق طرق وادي سبو، والمنطقة رقم 5: شارع القدس بين مفترق الطرق شارع مكة ومفترق طرق الأبناك.

وحسب البلاغ، فإن هذه الأشغال BW1 وBW2 تمتد إلى نهاية أبريل الجاري، 10,19 كلم من إجمالي 24,5 كلم من المسار.

كما ذكر المصدر ذاته أن هناك سبعة أشطر جديدة من الأشغال بخطي “كازا ترامواي” T3 وT4 بما في ذلك المنطقة الرقم 1: شارع محمد السادس بين شارع المقاومة وزنقة إفني، والمنطقة رقم 2: شارع محمد السادس بين شارعي الفداء والقبطان إدريس المسفيوي، والمنطقة رقم 3: شارع إدريس الحارثي بين شارع الجولان وشارع 10 مارس 1982.

وحسب البلاغ فإن المنطقة رقم 4 تهم شارع عبد القادر الصحراوي بين شارع إدريس العلام وشارع 10 مارس 1982، والمنطقة رقم 5: شارع 10 مارس 1982 بين شارع عبد القادر الصحراوي وزنقة 1Bis، والمنطقة رقم 6: شارع القوات المساعدة بين شارعي النيل وإدريس العلام، والمنطقة رقم 7: شارع عقبة بن نافع ابتداء من شارع محمد جمال الدرة إلى محطة T4 شارع عقبة.

وتمتد هذه الأشغال T3 وT4، إلى غاية نهاية أبريل الجاري، حوالي 9.7 كلم من إجمالي 26 كلم من المسار.

وذكرت “كازا ترانسبور” أنه تم البدء في مشاريع جديدة لتطوير وتوسيع شبكة النقل العمومي بالدار البيضاء من أجل تحسين ظروف التنقل في العاصمة الاقتصادية وتزويدها بشبكة من وسائل النقل العمومي مهيكلة ومتعددة الوسائط.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم إطلاق وسيلة جديدة للنقل العمومي، يتعلق الأمر ب(باصواي – Busway ) عبر خطين، BW1 (12,5 كلم) وBW2 (12 كلم)، وخطين جديدين لترامواي T3 (14 كلم) وT4 (12 كلم) لتوسيع الشبكة.

وذكر المصدر ذاته أنه شرع في الأشغال المتعلقة بالبنية التحتية، ومنصة تركيب أنظمة وتجهيزات الطاقة لمشروع (Casabusway)، في شهر دجنبر الماضي، وستستمر خلال ستة أشهر في كل شطر، مضيفا أن الأشغال في المنصة، ووضع خط السكة الحديدية، وتركيب أنظمة وتجهيزات الطاقة لمشروع Casatramway، انطلقت في فبراير 2021 وستستمر لمدة ثمانية أشهر في كل شطر من هذا الورش، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من المشروع ستتبع بمراحل أخرى منها تهيئة الواجهة وإجراء الاختبارات.

ووفق المصدر ذاته فإن شركة “كازا ترانسبور Casa Transport” ملتزمة بتحقيق أهدافها التي تعهدت بها والمتمثلة على الخصوص في إكمال مشروع Casabusway بحلول منتصف سنة 2022 ومشروع Casatramway بحلول نهاية سنة 2023.

ولاحظت Casa Transports أنه يتم الحفاظ على حركة السير وأنه لا يوجد أي شارع مغلق حتى يومنا هذا وذلك في حرص دائم على السلامة، كما وضعت الشركة علامات تشوير لضمان سلامة مستعملي الطريق والعمال.

وأخذا بعين الاعتبار شهر رمضان، يضيف البلاغ، فإن ساعات العمل بهذه الأوراش محددة ما بين الساعة 6 صباحا والساعة 3 بعد الزوال (الساعة 15). وفي هذا الصدد، فإن بعض الأشغال تتم في الليل وذلك بالتشاور مع السلطات حتى لا تتم عرقلة حركة السير.

وأضاف البلاغ أن Casa Transport تضع رهن إشارة سكان الدار البيضاء العديد من الأدوات لمواكبة أخبار هذه الأوراش والمشاريع، مضيفة أنه تم إحداث صفحة (facebook.com/casatransports)، ورقم هاتفي خدمة للمواطنين 0801009292، فضلا عن نشرة (مطويات) حول شبكة النقل العمومي متوفرة على شبكة الأنترنيت (casatransport.ma).

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