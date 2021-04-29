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ماكرون يعلن تخفيفا تدريجيا لتدابير “كورونا”

2021-04-29 / 2:53 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافة المحلية الخميس أنه سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 ماي ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 يونيو قبل رفعه تماما في 30 يونيو.

كما ستتمكن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية وبينها دور السينما والمتاحف من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 ماي، على أن تفتح الصالات الرياضية مجددا في 9 يونيو، بحسب الرئيس.

وأضاف ماكرون أنه سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 يونيو مع إبراز إفادة صحية.

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