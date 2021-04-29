وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المغرب
صورة من الارشيف

سار .. أزيد من 18 مليون جرعة من لقاحات كورونا في طريقها للمغرب

2021-04-29 / 12:09 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

كشف المغربي سمير مشهور، نائب الرئيس العام لمجموعة سامسونغ بيولوجيكس، أن المملكة ستحصل على ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة.

وذكر مشهور في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المغرب سيتوصل ما بين نهاية شهر أبريل وبداية شهر ماي، على 13 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المصنع في الهند، بالإضافة إلى 5.5 مليون جرعة من نفس اللقاح مصنعة من طرف مصنع “إر-فارم” في روسيا.

وأضاف المسؤول بمجموعة “سامسونغ بيولوجيكس”، أن الكميات المنتظر التوصل بها خلال الأسابيع القادمة سبق أن طلبها المغرب، شهر شتنبر الماضي.

ولفت مشهور، الى أن كميات أخرى من لقاح “سينوفارم” الصيني، سيتوصل بها المغرب، إلى جانب اللقاحات المذكورة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيديو تعنيف شخص بالفنيدق.. إخضاع المعتدين رهن تدابير الحراسة النظرية

فيديو تعنيف شخص بالفنيدق.. إخضاع المعتدين رهن تدابير الحراسة…

2021-04-29 / 12:16 مساءً
Photo of بتهمة التشهير.. “بنت الكوميسير” تقاضي صاحب “الفيديو الضجة”

بتهمة التشهير.. “بنت الكوميسير” تقاضي صاحب “الفيديو الضجة”

2021-04-29 / 10:56 صباحًا
Photo of وزارة الصحة تعلن تأجيل تلقيح المبرمجين يوم فاتح ماي

وزارة الصحة تعلن تأجيل تلقيح المبرمجين يوم فاتح ماي

2021-04-29 / 10:17 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-04-29 / 9:41 صباحًا
Photo of سفيرة : اتفاقات أبراهام “نموذج بارز” للتضامن في مواجهة التحديات الإقليمية

سفيرة : اتفاقات أبراهام “نموذج بارز” للتضامن في مواجهة…

2021-04-29 / 8:00 صباحًا
Photo of الموت يغيّب الصحافي المغربي شكري العلوي

الموت يغيّب الصحافي المغربي شكري العلوي

2021-04-29 / 1:29 صباحًا
Photo of فيديو تعنيف شخص بالفنيدق.. توقيف ثلاثة عناصر من القوات المساعدة

فيديو تعنيف شخص بالفنيدق.. توقيف ثلاثة عناصر من القوات…

2021-04-29 / 12:58 صباحًا
Photo of لفتيت: تقنين “الكيف” ليست له أي علاقة بالانتخابات

لفتيت: تقنين “الكيف” ليست له أي علاقة بالانتخابات

2021-04-28 / 11:11 مساءً
Photo of برلماني : “تقنين القنب الهندي” لا يجيب عن إشكالات مناطق الشمال

برلماني : “تقنين القنب الهندي” لا يجيب عن إشكالات…

2021-04-28 / 10:05 مساءً
Photo of سلطات الفنيدق تحقق في شريط يوثق لاعتداء ” مخزني ” على مواطن

سلطات الفنيدق تحقق في شريط يوثق لاعتداء ” مخزني…

2021-04-28 / 8:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق