بعد قرار المنع.. السعودية تسمح بدخول شاحنات لبنانية لأراضيها

هبة بريس - وكالات

قال رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم الترشيشي، إنه بعد حظر دخول الفواكه والخضار من لبنان للسعودية، صدر قرار سعودي أمس، قضى بالسماح للشاحنات التي وصلت الى الحدود بالدخول الى أراضيها.

وعن ملف شاحنة الرمان الملغومة بالمخدرات، رأى الترشيشي أن “الشخص الذي يقوم بعمليات تهريب مخدرات الى الخارج لن يصعب عليه أن يزور شهادة المنشأ ويزور التوقيع والختم”، كاشفا أنه “منذ 5 سنوات حتى اليوم، أكثر من 200 سيارة تم توقيفها، وهي تقوم بعمليات تهريب المخدرات الى خارج لبنان، منها إلى الأردن والسعودية وغيرها”.

وقال إن “موضوع تهريب شاحنة الرمان أخذ ضجة، لأن الكيل السعودي قد طفح”، مؤكدا أنه “صدر قرار سعودي أمس، قضى بالسماح للشاحنات (اللبنانية) التي وصلت إلى الحدود السعودية بالدخول إلى أراضيها، نتيجة المتابعات التي حصلت أخيرا”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الأسبوع الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات داخل الشاحنات التي تنقل الفواكه والخضار.

فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بيروت لن تقبل أن يكون لبنان معبرا لما يمكن أن يسيء للدول العربية الشقيقة عموما، والسعودية ودول الخليج خصوصا.

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