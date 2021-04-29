الموت يغيّب الصحافي المغربي شكري العلوي

2021-04-29 / 1:29 صباحًا
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توفي ليلة الأربعاء الخميس، شكري العلوي، الصحافي السابق بالقناة الثانية ومقدم نشرات الأخبار الرياضية باللغة الفرنسية عن عمر يناهز 65 سنة، بعد صراع مع المرض.

وتجدر الإشارة أن الصحافي شكري العلوي، قضى أزيد من 25 سنة، في مهنة المتاعب، بحيث اشتغل في العديد من البرامج الرياضية.

ويُعد الراحل العلوي من قيدومي الصحفيين في القناة الثانية، حيث تعرف عليه المشاهدين بشكل كبير في تنشيط عدد من البرامج الرياضية على القناة الثانية قبل ان ينتقل للعمل في راديو مارس.

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