ميشيل باشلي ترحب بتعاون المغرب الإيجابي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
الصورة من الارشيف

ترحيب بتعاون المغرب الإيجابي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

2021-04-28 / 11:24 مساءً
0
هبة بريس

رحبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، اليوم الأربعاء، بالتعاون الإيجابي للمغرب مع المفوضية والآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وعبرت السيدة باشلي، خلال اجتماع افتراضي مع مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شارك فيه 15 سفيرا، وعدد من مساعدي الممثلين الدائمين وخبراء مكلفين بقضايا حقوق الإنسان لدى البعثات الدائمة للدول الأعضاء بالمجموعة بجنيف، عن رغبتها في تعزيز هذا التعاون، وعن امتنانها للمغرب لمساهمته الملموسة في أشغال وأنشطة مجلس حقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أقرت السيدة باشلي بالطبيعة السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والذي يخضع لعملية سياسية برعاية مجلس الأمن.

من جهة أخرى، أعلنت المسؤولة الأممية أن مكتبها ومختلف المكلفين بالمهام تلقوا عدة شكاوى بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لاسيما قمع معارضي قادة الانفصاليين، والحرمان من حق التنقل، وتجنيد الأطفال في المليشيات العسكرية، ومنع التنقل خارج المخيمات.

وتوخى الاجتماع تجديد التأكيد للمسؤولة الأممية على الدعم المتواصل والثابت للدول الأعضاء في هذه المجموعة للوحدة الترابية للمغرب، والإجراءات التي اتخذتها المملكة ردا على استفزازات المليشيات المسلحة “للبوليساريو”، بدعم من الجزائر.

كما شكل الاجتماع فرصة للتعبير، مرة أخرى، عن رفض هذه المجموعة لمناورات المماطلة التي تنهجها الجزائر واستغلالها لحقوق الإنسان للدعاية السياسية، من خلال التحالف مع حفنة من الدول المعروفة بسجلها البائس للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حقوقيون : استضافة إسبانيا للمدعو “غالي “تستر مؤسساتي على مجرم حرب

حقوقيون : استضافة إسبانيا للمدعو “غالي “تستر مؤسساتي على…

2021-04-28 / 8:20 مساءً
Photo of خبير : استضافة إسبانيا للمدعو “غالي” انتهاك “جسيم” للقانون الدولي

خبير : استضافة إسبانيا للمدعو “غالي” انتهاك “جسيم” للقانون…

2021-04-28 / 5:26 مساءً
Photo of منتدى إيطالي-مغربي: ماذا تحافظ إسبانيا على الروابط مع من يسعى إلى الانفصال?

منتدى إيطالي-مغربي: ماذا تحافظ إسبانيا على الروابط مع من…

2021-04-28 / 4:24 مساءً
Photo of صحيفة: باستقبالها ابراهيم غالي حكومة سانشيز تقامر بعلاقتها مع المغرب

صحيفة: باستقبالها ابراهيم غالي حكومة سانشيز تقامر بعلاقتها مع…

2021-04-28 / 1:49 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي يؤكد على الطابع الإستراتيجي للعلاقات مع المغرب

البرلمان الأوروبي يؤكد على الطابع الإستراتيجي للعلاقات مع المغرب

2021-04-28 / 1:27 مساءً
Photo of البيجيدي: مناضلو الحزب يتعرضون لضغوطات لثنيهم عن الترشح باسمه

البيجيدي: مناضلو الحزب يتعرضون لضغوطات لثنيهم عن الترشح باسمه

2021-04-28 / 12:30 مساءً
Photo of الإتحادية “رحاب” تشيد بالعمل الخيري لجمعية “جود”

الإتحادية “رحاب” تشيد بالعمل الخيري لجمعية “جود”

2021-04-28 / 12:15 مساءً
Photo of البيجيدي: السماح لغالي بالاستشفاء بإسبانيا لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار

البيجيدي: السماح لغالي بالاستشفاء بإسبانيا لا ينسجم مع مبادئ…

2021-04-28 / 11:08 صباحًا
Photo of الPPS يعلن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني

الPPS يعلن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني

2021-04-28 / 10:02 صباحًا
Photo of رئيس الجمعية الوطنية لساوتومي وبرينسيبي يجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراء

رئيس الجمعية الوطنية لساوتومي وبرينسيبي يجدد التأكيد على دعم…

2021-04-28 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق