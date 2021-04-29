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طقس الخميس.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-04-29 / 9:41 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس ،نزول قطرات متفرقة محلية بالشمال-الغربي والسواحل الشمالية والريف وسايس ، مع تشكل سحب منخفضة، فوق السواحل الوسطى والجنوبية مصحوبة بضباب محليا .

كما تتوقع تكون سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية بالريف والسايس والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط خلال الليلة القادمة ، على أن تكون الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب الى صافية بباقي المناطق .

وستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية .

كما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، من الجنوب بالجنوب الغربي ، والجنوب الشرقي ومعتدلة شمالية غربية بالجنوب والوسط والشمال .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 08 درجات بالأطلس والريف، وما بين 09 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 12 و16

درجة بالشمال والوسط .وستكون ما بين 15 و 20 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي .

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 12 و 18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و25 درجة بالسواحل والمناطق الشمالية . وستكون ما بين 23 و 28 درجة بالوسط والمنطقة الشرقية ، وما بين 28 و 32 درجة بالجنوب الشرقي والمناطق الجنوبية .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل ،وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين الجرف والصويرة .

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