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دراسة : مسلمو ألمانيا بلغوا 6.7% من إجمالي السكان

2021-04-29 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أظهرت دراسة حديثة للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجين في ألمانيا أن عدد المسلمين في ألمانيا زاد على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وبحسب الدراسة، التي أعلنها المكتب في نورنبرج مع وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، يعيش ما بين 3ر5 و6ر5 مليون مسلم حاليا في ألمانيا ، وهو ما يعادل 4ر6% حتى 7ر6% من إجمالي السكان.

ومقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت عام 2015، زاد عدد أتباع الديانة الإسلامية بنحو 900 ألف شخص.

وقال رئيس المكتب، هانز-إيكهارد زومر: “في إطار الهجرة من الدول الإسلامية في الشرقين الأدنى والأوسط، أصبحت المجموعات السكانية من المسلمين أكثر تنوعا في السنوات الأخيرة…

وتظهر التحليلات أيضا أن تأثير الدين على الاندماج غالبا ما يكون مبالغا فيه”، موضحا أن جوانب أخرى مثل مدة الإقامة أو أسباب الهجرة أو الوضع الاجتماعي تؤثر في عملية الاندماج إلى حد أكبر بكثير من الانتماء الديني.

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