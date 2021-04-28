تقرير: 50% من الأسر المغـربية لها دخل شهري يفوق 5133 درهما

هبة بريس

أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، بأن الدخل الإجمالي للأسر المغربية بلغ 767 ألف و 142 مليون درهم سنويا، حيث تحوز أسر الوسط الحضري دخلا إجماليا يعادل 2,8 مرة الدخل الإجمالي لنظيراتها بالوسط القروي، وهكذا يقدر إجمالي هذا الدخل بـ564 ألف و24 مليون درهم للأسر الحضرية و203 ألف و 118 مليون درهم للأسر القروية.

حسب تقرير المندوبية، فيبلغ متوسط الدخل السنوي للأسر، 91 ألف و 933 درهما، أي ما يعادل 7661 درهما شهريا، حيث يُقدر هذا الدخل بالوسط الحضري بـ98 ألف و 433 درهما ( 8207 درهما شهريا ) و77 ألف و 600 درهما بالوسط القروي ( 6467 درهما شهريا ).

وذكر ذات التقرير، أن 50 في المائة من الأسر المغـربية لها دخل شهري متوسط يفوق 5133 درهما، و 50 في المائة من الأسر بالوسط الحضري لها دخل شهري متوسط يفوق 5609 درهما، و50 في المائة من الأسر بالوسط القروي لها دخل شهري متوسط يفوق 4237 درهما.

و يبلغ متوسط الدخل السنوي حسب الفرد 21 ألف و 515 درهما على الصعيد الوطني، أي ما يعادل 1793درهما شهريا، منها 24 ألف و 992 درهما بالوسط الحضري، أي ما يعادل 2083 درهما شهريا، و15 ألف و 560 درهما بالوسط القروي، أي ما يعادل 1297 درهما شهريا.

وعلى الصعيد الوطني، يضيف ذات المصدر، فقد بلغت حصة دخل خمس الأسر الأكثر يسرا أكثر من نصف (53,3 في المائة) إجمالي دخل الأسر مقابل 5,6 في المائة بالنسبة للخمس الأقل يسرا.

وبحسب التقرير ذاته، يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 57 ألف و 400 درهما بالنسبة للخمس الأكثر يسرا وهو ما يعادل حوالي 10مرات(9,6) دخل الخمس الأقل يسرا (6000 درهما).

وأشار المصدر، إلى أنه في الوسط الحضري، يصل متوسط الدخل السنوي الفردي 65 ألف و 70 بالنسبة للخمس الأكثر يسرا مقابل 7286 درهما بالنسبة للخمس الأقل يسرا حيث بلغت الفجوة بين هذين الخمسين 8.9 مرة، وهكذا وبشكل اجمالي تبلغ حصة الخمس الأكثر يسرا من اجمالي دخل الأسر 52.1 في المائة مقابل 5.9 في المائة بالنسبة للخمس الأقل يسرا.

ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 12 2