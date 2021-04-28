رسميا .. المغرب الفاسي يعلن فك ارتباطه بغاموندي وطارق شهاب
هبة بريس - القسم الرياضي
أعلن فريق المغرب الفاسي عن فك ارتباطه رسميا بالمدرب ميغيل غاموندي ومساعده طارق شهاب , بعد فشله في تحقيق اي انتصار منذ توليه الاشراف على تدريب النمور الصفر , خصوصا أن مباراة نهضة الزمامرة والتي تعادل فيها المغرب الفاسي بهدف لمثله كانت بمتابة الفرصة الاخيرة .
وبات المدرب رشيد الطوسي الأقرب لتعويض رحيل ربان سفينة الماص الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي , حيث أكدت عدة مصادر أنه أعطى موافقته لقيادة المغرب الفاسي.
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