رسميا .. المغرب الفاسي يعلن فك ارتباطه بغاموندي وطارق شهاب

2021-04-28 / 3:12 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن فريق المغرب الفاسي عن فك ارتباطه رسميا بالمدرب ميغيل غاموندي ومساعده طارق شهاب , بعد فشله في تحقيق اي انتصار منذ توليه الاشراف على تدريب النمور الصفر , خصوصا أن مباراة نهضة الزمامرة والتي تعادل فيها المغرب الفاسي بهدف لمثله كانت بمتابة الفرصة الاخيرة .

وبات المدرب رشيد الطوسي الأقرب لتعويض رحيل ربان سفينة الماص الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي , حيث أكدت عدة مصادر أنه أعطى موافقته لقيادة المغرب الفاسي.

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