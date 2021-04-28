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كورونا.. تونس تمدد تعليق الدراسة حتى 16 ماي

2021-04-28 / 2:42 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت الحكومة التونسية إنها ستفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتبارا من الثالث من مايو، وستواصل تعليق الدراسة حتى 16 ماي لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا.

وارتفع إجمالي الوفيات في تونس إلى أكثر من عشرة آلاف شخص وسط تحذير مسؤولين من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.

وقررت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة سابقا وإقرار جديدة تتضمن الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج لمدة سبعة أيام مع إجراء تحليل”pcr”.

وإعداد قانون طوارئ للصحة، ومواصلة تعليق الدروس باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ودعوة الولاة لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، بالإضافة إلى منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على الفضاءات الخارجية.

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