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السعودية تسمح جزئيا بدخول شاحنات أردنية عالقة إلى أراضيها

2021-04-28 / 11:20 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

سمحت السعودية بدخول ما يزيد على 100 شاحنة أردنية إلى أراضيها، بعد ساعات على منعها من ذلك لأسباب فنية تتعلق بسنة إنتاج تلك الشاحنات.

جاء ذلك على لسان نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة بالأردن نائل ذيابات، الأربعاء.

وقال ذيابات، إن السعودية سمحت، خلال وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بدخول ما يزيد على 100 شاحنة أردنية محملة ببضائع سريعة التلف، مثل الخضار والفواكه واللحوم والأدوية والحيوانات الحية.

وأضاف أن السلطات السعودية لم تسمح حتى ظهر الأربعاء، بدخول الشاحنات المحملة ببضائع أخرى جافة ومعدات غير سريعة التلف.

وأعلنت وزارة النقل الأردنية في بيان، الأربعاء، أن اتصالات جارية مع السعودية عبر القنوات الدبلوماسية “على أمل الحصول على استثناء للشاحنات الأردنية، من القرار السعودي الذي سرى الثلاثاء، والمتضمن منع دخول الشاحنات التي تقل سنة صنعها عن عام 2000”.

والقرار السعودي، وفق جهات أردنية مختصة، مطلق، ويقضي بمنع السيارات سنة إنتاجها أقل من عام 2000 من دخول السعودية أو المرور منها إلى باقي دول الخليج، دون إبداء أية أسباب.

والسعودية، ممر عبور للعديد من السلع الأردنية المتجهة إلى أسواق دول الخليج، أو إلى أسواق المملكة.

ولم توضح السعودية سبب قرار منع الشاحنات التي يقل سنة إنتاجها عن عام 2000، لكن الأمر، وفق إعلام محلي، مرتبط بالحفاظ على البيئة من التلوث؛ حيث عادة ما يكون العادم الخارج من السيارات القديمة أكبر.

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