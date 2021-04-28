نبيل بنعبد الله

الPPS يعلن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني

2021-04-28 / 10:02 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين الصامدين العُـــزّل، عند باب العمود، وبمناطق مُختلفة من القدس المحتلة.

وعبر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، عن إدانته، أيضاً، لكافة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، معتبرا ذلك إمعاناً عدوانياً وعنصرياً للمُحتل الغاشم في سياسة التطهير العرقي والثقافي، ومحاولةً منه لطمس تُراث وتاريخ وهوية مدينة القدس الشريف.

وجدد الحزب، شجبه القوي للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية، وتأكيده على تضامنه المُطلق مع الشعب الفلسطيني المناضل في كفاحه من أجل تحقيق كافة حقوقه الثابتة والمشروعة، ومن أجل حريته وكرامته، وفي سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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