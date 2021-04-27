الناظور .. درك العروي يوقف ثلاثيني متورط في النصب وانتحال صفة

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالعروي (إقليم الناظور) يوم إمس الاثنين 26 أبريل الجاري من توقيف شاب ثلاثيني، للاشتباه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال من خلال انتحال صفة فاعل جمعوي بالإقليم.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت عناصر سرية الدرك الملكي بالعروي بعد توصلها بشكاية من سيدة وهي أم لطفل يعاني من حالة مرضية، تفيد بأن الشخص المعني طالبها بأداء مبالغ مالية من أجل إنجاز ملف طبي لابنها على أساس استفادته من عملية جراحية بأحد المستشفيات بمدينة وجدة، وقد تم الإيقاع به متلبسا باستلام المبلغ من السيدة.

هذا وقد تم إقتياده بمركز سرية الدرك الملكي بالعروي، لتعميق البحث من أجل تحديد عدد الضحايا التي بلغها في إطار عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، حيث كان موضوع مذكرة بحث من طرف عناصر الشرطة بالناظور.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0