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الاتحاد العربي يحدد موعد نهائي كأس محمد السادس بالرباط

2021-04-27 / 1:28 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

استقر الاتحاد العربي لكرة القدم على يوم 21 غشت القادم كموعد لإجراء نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بين الرجاء الرياضي والاتحاد السعودي.

وسيحصل الفائز بالبطولة العربية للأندية على ستة ملايين دولار مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف، و500 ألف دولار للفريقين المنهزمين في نصف النهائي، و200 ألف دولار الأربعة المقصية في ربع النهائي , وهي البطولة التي تنتظرها الرجاء للخروج من ازمتها المادية الخانقة .

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