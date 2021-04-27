بوطيب: مشكل الباعة المتجولين مزمن لأن “مواطنين كيبغيو يتقداو من تحت دارهوم”

هبة بريس - الرباط

استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، المجهودات المبذولة والإجراءات المزمع اتخاذها لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين بعدد من المدن.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، وصف الوزير الظاهرة ب”المشكل المزمن والصعب”، لافتا إلى ضرورة العمل على توعية الساكنة للمساهمة في مواجهة هذه الظاهرة.

وتابع بوطيب قائلا :”المشكل لا يمكن فكه بسهولة حيت كاينين ساكنة كيبغي ويشريو الخضرة قدام دارهوم وملي كدير ليهوم سوق كيجيهوم بعيد”، مسترسلا بالقول:”لذلك هذا مشكل اجتماعي عويص نجحنا شيئا ما في حله لكن ما زلنا مطالبين بالحث عن حلول أخرى لمواجهته”

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