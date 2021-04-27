العثور على جثث 17 مهاجرا على متن زورق قبالة جزر الكناري

هبة بريس - وكالات

عثر على جثث 17 شخصا على متن زورق يقل مهاجرين قبالة جزر الكناري، في حين تم إنقاذ ثلاثة آخرين، وفق ما أعلنت عنه أجهزة الانقاذ الاسبانية.

وأوضحت متحدثة أن الزورق رصد على بعد 265 ميلا بحريا (حوالى 500 كلم) جنوب شرق جزيرة ايل هييرو، الأصغر بين جزر الكناري، فتوجهت مروحية الى المكان لاجلاء الناجين الثلاثة.

وقالت المتحدثة إن “الرجال الثلاثة كانوا يعانون انخفاضا في حرارة اجسامهم لكنهم في وضع جيد“، مضيفة أن المروحية نقلتهم إلى مستشفى ايل هييرو.

وأوضحت أنهم يتحدرون جميعا من أفريقيا جنوب الصحراء.

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