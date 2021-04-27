صورة تعبيرية

العثور على جثث 17 مهاجرا على متن زورق قبالة جزر الكناري

2021-04-27 / 9:57 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

عثر على جثث 17 شخصا على متن زورق يقل مهاجرين قبالة جزر الكناري، في حين تم إنقاذ ثلاثة آخرين، وفق ما أعلنت عنه أجهزة الانقاذ الاسبانية.

وأوضحت متحدثة أن الزورق رصد على بعد 265 ميلا بحريا (حوالى 500 كلم) جنوب شرق جزيرة ايل هييرو، الأصغر بين جزر الكناري، فتوجهت مروحية الى المكان لاجلاء الناجين الثلاثة.

وقالت المتحدثة إن “الرجال الثلاثة كانوا يعانون انخفاضا في حرارة اجسامهم لكنهم في وضع جيد“، مضيفة أن المروحية نقلتهم إلى مستشفى ايل هييرو.

وأوضحت أنهم يتحدرون جميعا من أفريقيا جنوب الصحراء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية تمنع أكثر من 400 شاحنة أردنية من دخول أراضيها

السعودية تمنع أكثر من 400 شاحنة أردنية من دخول…

2021-04-27 / 12:54 مساءً
Photo of مصر .. قتيل ومصابين في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل

مصر .. قتيل ومصابين في حادث اصطدام قطار بسيارة…

2021-04-27 / 11:08 صباحًا
Photo of ألمانيا .. التحقيق مع ممرضة استبدلت لقاح فايزر بمحلول ملحي

ألمانيا .. التحقيق مع ممرضة استبدلت لقاح فايزر بمحلول…

2021-04-27 / 7:00 صباحًا
Photo of علاقة رضائية.. محكمة تبرئ مغربي من تهمة اغتصاب باسبانيا

علاقة رضائية.. محكمة تبرئ مغربي من تهمة اغتصاب باسبانيا

2021-04-26 / 10:47 مساءً
Photo of البرازيل توافق على الإنتاج المحلي للقاح “سبوتنيك V”

البرازيل توافق على الإنتاج المحلي للقاح “سبوتنيك V”

2021-04-26 / 10:23 مساءً
Photo of موريتانيا.. توقيف 41 مهاجرا سريا

موريتانيا.. توقيف 41 مهاجرا سريا

2021-04-26 / 9:32 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية تلقيح واسعة ضد الأمراض التي يمكن تجنبها

منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية تلقيح واسعة ضد الأمراض…

2021-04-26 / 9:13 مساءً
Photo of أردوغان يعلن إغلاقا تاما في تركيا لمواجهة كورونا

أردوغان يعلن إغلاقا تاما في تركيا لمواجهة كورونا

2021-04-26 / 7:50 مساءً
Photo of رئيس جمهورية القبائل : جنرالات الجزائر ربطوا تفجيرات وهمية باستجداء التدخل الأجنبي !

رئيس جمهورية القبائل : جنرالات الجزائر ربطوا تفجيرات وهمية…

2021-04-26 / 7:44 مساءً
Photo of ردا على قرار بايدن.. حزب تركي يدعو للاعتراف بالقرم جزءا من روسيا

ردا على قرار بايدن.. حزب تركي يدعو للاعتراف بالقرم…

2021-04-26 / 6:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق