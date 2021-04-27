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طقس الثلاثاء .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2021-04-27 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات مع احتمال بروز رعد فوق مناطق طنجة، والريف الغربي واللوكوس.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق السواحل الشمالية والوسطى، والسايس وشمال المنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية متفرقة في بعض الأوقات، وتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الجنوبية وذلك خلال الصباح و الليل.

وسيظل الطقس، بباقي المناطق، مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم، فضلا عن هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما من الجنوب الغربي بالريف، ومعتدلة من الجنوب أو الغرب بشمال البلاد والجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و12 درجة بالأطلس والريف، وما بين 10 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال ووسط المملكة، وما بين 15 و22 درجة بباقي أنحاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بالمرتفعات، والسواحل، والسايس، ومناطق طنجة واللوكوس، وما بين 21 و28 درجة فيما تبقى من المناطق الشمالية، والمنطقة الشرقية، ووسط البلاد والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي المناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا شمال طانطان ومؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان صباحا، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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