لقاح كورنا
صورة تعبيرية

ألمانيا .. التحقيق مع ممرضة استبدلت لقاح فايزر بمحلول ملحي

2021-04-27 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أخضعت الشرطة الألمانية ممرضة للتحقيق، بعد اعترافها باستبدال ستّ جرعات لقاحية مضادّة لكورونا بمحلول ملحي لأنّها أرادت التستّر على إسقاطها قارورة فايزر-بيونتيك من يدها وهدر محتواها.

وطلبت السلطات من 200 شخص تلقّوا اللّقاح في مركز تابع للصليب الأحمر في فريزلاند الأربعاء الماضي التقدّم بشكل عاجل لإجراء اختبار الأجسام المضادة لتحديد هويات الاشخاص الستّة الذين تلقوا محاليل ملحية بدل اللّقاحات.

وقالت شرطة ويلهلمشافن/فريزلاند في شمال المانيا في بيان انها فتحت تحقيقاً بجرم “إيذاء جسدي” محتمل من قبل الممرضة، مع تشديدها على أن المحاليل الملحية لا تشكل خطراً على الاشخاص الذين تم حقنهم بها.

ويتم عادة تخفيف لقاح فايزر بمحلول ملحي قبل إعطائه، وكانت وظيفة الممرضة تحضير الحقن عندما أسقطت قارورة لقاحات صغيرة عن طريق الخطأ ما أدّى الى تلف محتوياتها.

وأسرّت الممرضة بما حدث لإحدى زميلاتها التي قامت بالإبلاغ عما حدث للسلطات السبت.

وأضاف البيان أنّ “الممرضة قالت إنّ ما دفعها لهذا التصرف هو تجنّب إبلاغ أحد عن القارورة التي سقطت من يدها”.

وأنشأت ادارة المنطقة المحلية خطاً ساخناً للأشخاص الذين تم تطعيمهم يوم الحادث للتقدّم حتى يتم اختبارهم.

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