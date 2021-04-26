تواطؤ مع مبحوث عنه.. نقابة الصحافة تنتقد تجاهل وسائل اعلام اسبانية وفرنسية لفضيحة “غالي”

هبة بريس- الرباط

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استغرابها الشديد من التجاهل المطلق الذي تعاملت به وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية مع فضيحة دخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، الى التراب الاسباني ، رغم أنه مبحوث عنه من طرف القضاء الإسباني في قضايا اغتصاب وتعذيب بهوية مزورة.

وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الأمر يتعلق برئيس جبهة البوليساريو الذي تم إدخاله إلى التراب الإسباني بتواطؤ مكشوف بين جهازي المخابرات في الجزائر وإسبانيا والحكومة الإسبانية، تضليلا للعدالة واحتقارا لها لضمان إفلاته من المساءلة أمام القضاء الإسباني، وبالتالي إفلاته من العقاب.

وأعلنت نقابة الصحافة رفضها وإدانتها لهذا السلوك الإعلامي هذا الذي يعتمد الانتقائية على أساس خلفيات سياسية مقيتة وهو سلوك يستحق الاستنكار، خصوصا من جهات لم تتوان في تقديم الدروس في الممارسة الإعلامية الموضوعية والسليمة، وفي احترام حقوق الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمجرمين العتاة. و في هذا الصدد تنتظر النقابة أجوبة مقنعة من قناة (فرانس 24) و (لوموند) و (البايس) و ( إلموندو ) غيرها من وسائل الإعلام هناك التي لا تفوت أية صغيرة أو كبيرة حينما يتعلق الأمر باستهداف المغرب ، بما في ذلك تضخيم أحداث صغيرة و عادية تقع في أقاليمنا الجنوبية بداعي الدفاع على حقوق الإنسان .

واسترسلت النقابة في ذات البلاغ أن” المنظمات الحقوقية الدولية، بالخصوص التي تحرص على المتابعة الدقيقة لمجمل التطورات السياسية والحقوقية المتعلقة بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، توجد بدورها في صلب مؤامرة الصمت هذه، وهي تجسد بذلك انحيازها والتواطؤ الذي يقدمها للرأي العام الدولي قبل الوطني على حقيقتها، وهو سلوك تجدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية استهجانه.”

ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذه المناسبة جميع وسائل الإعلام الوطنية والصحافيين والصحافيات المغاربة إلى مواصلة التعبئة واليقظة لمواجهة مثل هذه التحديات والتصدي إلى المؤامرات التي تستهدف الحقوق المغربية المشروعة في وحدته الوطنية وسيادته على أراضيه كافة.

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