رئيس جمهورية القبائل : جنرالات الجزائر ربطوا تفجيرات وهمية باستجداء التدخل الأجنبي !

2021-04-26 / 7:44 مساءً
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هبة بريس- وكالات

كذبت “حركة استقلال منطقة القبائل” في الجزائر المعروف باسم “ماك”، الإثنين، ماروجت له وزارة الدفاع الجزائرية بخصوص تخطيطها لتفجيرات، مطالبة العسكر بتقديم الأدلة على اتهاماته.

وأكد فرحات مهني، رئيس الحركة المقيم في فرنسا، في بيان “لقد انحرفت وزارة الدفاع بشكل خطير بنشر بيان على موقعها الرسمي تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل، بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات إرهابية”.

وتحدى رئيس الحركة وزارة الدفاع الجزائرية أن “تعطي الاسم الكامل لهذا ‘المناضل’ المزعوم مع تاريخ ومكان ميلاده”، معتبرا أن الجنرالات استنفذوا جميع خططهم لانهاء الحراك دون جدوى.

وذكر المسؤولان أن “حركة استقلال منطقة القبائل” هي “حركة سلمية” تطالب “بحق الشعوب في تقرير مصيرها”.

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