لقاح "أسترازينيكا"
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الاتحاد الأوروبي يقاضي أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات

2021-04-26 / 12:07 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين، أنه “بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة “أسترازينيكا” المصنعة للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك لفشلها في توفير شحنات اللقاحات المتفق عليها وفق التعاقد المبرم بين الطرفين”.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الصحة ستيفان دي كيرسماكر، خلال إحاطة صحافية، “بدأت المفوضية نيابة عن الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات قانونية ضد أسترازينيكا يوم الجمعة الماضي، جراء فشلها في توفير شحنات اللقاحات المتفق عليها”.

وأوضح أن الشركة لم “تقدم استراتيجية بناءه لضمان توفير اللقاحات للدول الأوروبية” في المواعيد المحددة.

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