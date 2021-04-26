صورة تعبيرية

بعد حظر دخول منتجاتها الفلاحية.. لبنان: نتمسك بعلاقاتنا مع السعودية

2021-04-26 / 11:46 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

بعد ضبط السعودية شحنة مخدرات مهربة من لبنان، وحظر استيراد الفاكهة والخضار منه، شددت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين على التمسك بأفضل العلاقات مع المملكة، والتشدد في مكافحة تهريب المخدرات.

و أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم الإثنين إثر لقاء عقد في بعبدا مع رئيس الحكومة لبحث هذا الملف، أنها طلبت من النيابة متابعة التحقيقات المتعلقة بتهريب المخدرات إلى السعودية.

وأعربت عن أملها بأن تعيد المملكة النظر في حظر استيراد الخضر والفاكهة اللبنانية

وكان ميشال عون قد أعلن في مستهل الاجتماع أنه طلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

وأكد أن التهريب بكافة أنواعه وبأي شكل من الأشكال يضر بالبلاد وحظر السعودية لمنتجات لبنان لخير دليل على ذلك.

كما شدد على حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن “الدولة واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات”.

و أضاف: “نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأوروبي يقاضي أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات

الاتحاد الأوروبي يقاضي أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات

2021-04-26 / 12:07 مساءً
Photo of السعودية.. تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل خلال أول 10 أيام برمضان

السعودية.. تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل خلال أول 10…

2021-04-26 / 10:34 صباحًا
Photo of فتح المطاعم والحانات ودور السينما.. إيطاليا تخفف من إجراءات كورونا

فتح المطاعم والحانات ودور السينما.. إيطاليا تخفف من إجراءات…

2021-04-26 / 9:58 صباحًا
Photo of موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

2021-04-25 / 11:14 مساءً
Photo of وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في باريس

وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في…

2021-04-25 / 8:07 مساءً
Photo of احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

2021-04-25 / 6:31 مساءً
Photo of قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

2021-04-25 / 4:39 مساءً
Photo of اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

2021-04-25 / 2:05 مساءً
Photo of غوتيريش يطالب بإجراءات قوية للخروج من جائحة كورونا

غوتيريش يطالب بإجراءات قوية للخروج من جائحة كورونا

2021-04-25 / 1:59 مساءً
Photo of أمانة “البيجيدي ” تُـدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين

أمانة “البيجيدي ” تُـدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين

2021-04-25 / 1:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق