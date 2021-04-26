بعد حظر دخول منتجاتها الفلاحية.. لبنان: نتمسك بعلاقاتنا مع السعودية

هبة بريس - وكالات

بعد ضبط السعودية شحنة مخدرات مهربة من لبنان، وحظر استيراد الفاكهة والخضار منه، شددت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين على التمسك بأفضل العلاقات مع المملكة، والتشدد في مكافحة تهريب المخدرات.

و أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم الإثنين إثر لقاء عقد في بعبدا مع رئيس الحكومة لبحث هذا الملف، أنها طلبت من النيابة متابعة التحقيقات المتعلقة بتهريب المخدرات إلى السعودية.

وأعربت عن أملها بأن تعيد المملكة النظر في حظر استيراد الخضر والفاكهة اللبنانية

وكان ميشال عون قد أعلن في مستهل الاجتماع أنه طلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

وأكد أن التهريب بكافة أنواعه وبأي شكل من الأشكال يضر بالبلاد وحظر السعودية لمنتجات لبنان لخير دليل على ذلك.

كما شدد على حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن “الدولة واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات”.

و أضاف: “نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين”.

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