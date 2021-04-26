المغرب يتوصل بجرعات جديدة من لقاح “سينوفارم”

هبة بريس - الرباط

توصل المغرب، صباح يومه الاثنين، بكميات مهمة من اللقاح الصيني “سينوفارم ج المضاد لفيروس كورونا.

وأفاد مصدر مطلع، أن شحنة اللقاحات المتوصل بها صباح اليوم، تبلغ حوالي 500 ألف جرعة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين، توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد فيروس كورونا لتشمل المواطنين البالغين ما بين 55 و60 سنة، بتداء من غد الثلاثاء 27 أبريل 2021.

وأهابت الوزارة في بلاغ لها بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

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