طقس الإثنين.. أمطار ورعد بعدد من المناطق المغربية

هبة بريس ـ الرباط

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الإثنين، مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية مصحوبة أحيانا برعد بكل منطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس.

وستكون السماء غائمة جزئيا فوق كل من السواحل الشمالية والوسطى والسايس والغرب والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول أمطار ضعيفة أو قطرات محلية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي المناطق

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الجنوبي-الغربي إلى غربية بالوسط و الشمال، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و12 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 15 و 20 درجة بالجنوب و الجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 12 و 16 درجة بباقي أنحاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 16 و 22 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية والوسطى ووالماس، وما بين 22 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وداخل سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و 33 درجة بالجنوب الشرقي و أقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وبباقي السواحل.

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