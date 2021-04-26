الصورة تعبيرية

طقس الإثنين.. أمطار ورعد بعدد من المناطق المغربية

2021-04-26 / 8:30 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الإثنين، مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية مصحوبة أحيانا برعد بكل منطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس.

وستكون السماء غائمة جزئيا فوق كل من السواحل الشمالية والوسطى والسايس والغرب والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول أمطار ضعيفة أو قطرات محلية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي المناطق

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الجنوبي-الغربي إلى غربية بالوسط و الشمال، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و12 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 15 و 20 درجة بالجنوب و الجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 12 و 16 درجة بباقي أنحاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 16 و 22 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية والوسطى ووالماس، وما بين 22 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وداخل سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و 33 درجة بالجنوب الشرقي و أقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وبباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو ..أبناء المتهم بقتل عائلته: أبونا لم يغادر اسبانيا مند أزيد من سنة

بالفيديو ..أبناء المتهم بقتل عائلته: أبونا لم يغادر اسبانيا…

2021-04-26 / 1:25 صباحًا
Photo of أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد في برامجه وفشل في ذلك

أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد…

2021-04-25 / 10:50 مساءً
Photo of الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

2021-04-25 / 10:29 مساءً
Photo of سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

2021-04-25 / 9:58 مساءً
Photo of حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية مزورة

حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية…

2021-04-25 / 9:25 مساءً
Photo of عودة قوية للظاهرة… أزيد من 20 مهاجرا مغربيا يصلون سبتة المحتلة سباحة

عودة قوية للظاهرة… أزيد من 20 مهاجرا مغربيا يصلون…

2021-04-25 / 9:07 مساءً
Photo of مريرت : عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر منذ شهرين

مريرت : عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر…

2021-04-25 / 8:59 مساءً
Photo of بعد نشر صورة مخلة.. منيب تقول إن صفحتها تعرضت للإختراق

بعد نشر صورة مخلة.. منيب تقول إن صفحتها تعرضت…

2021-04-25 / 8:43 مساءً
Photo of عائلتا الصحافيين الراضي والريسوني قلقتان على صحتهما

عائلتا الصحافيين الراضي والريسوني قلقتان على صحتهما

2021-04-25 / 8:21 مساءً
Photo of أعوان سلطة بالبيضاء يعتدون بالضرب والسب على طاقم تصوير فيلم

أعوان سلطة بالبيضاء يعتدون بالضرب والسب على طاقم تصوير…

2021-04-25 / 6:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق