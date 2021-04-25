مطالب بإنقاذ أرواح عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر منذ شهرين بمدينة مريرت
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مريرت : عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر منذ شهرين

2021-04-25 / 8:59 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بلغ اعتصام عمال منجم سيدي أحمد وحمد بجبل العوام في مدينة مريرت الذي يخوضونه تحت الأرض بعمق 700 متر شهره الثاني .

ووجه الائتلاف المدني من أجل الجبل رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري التشغيل والطاقة والمعادن، من أجل إنقاذ حياة العمال المعتصمين بمنجم سيدي احمد وحمد .

وحسب رسالة الائتلاف فإن المعتصمين يعيشون مأساة على عمق 700 متر داخل المنجم، منذ فاتح مارس الماضي، نتيجة لتماطل الشركة وتراجعها غير المبرر عن الوعود المقدمة للعمال، وكخيار أخير أمام تعنت ممثلي الشركة وانسداد الأفق.

وجاء في الرسالة أنه وفي ظل هذه الأزمة الإنسانية التي تنذر بإمكانية حدوث مأساة بأعماق المنجم، في ظل المعاناة النفسية والاجتماعية للمعتصمين ولذويهم، تتجاهل الشركة المعنية باستغلال المنجم مطالب المعتصمين المشروعة، وتنهج سياسة الآذان الصماء..

كما دعت الرسالة إلى التدخل الإيجابي والمحايد بين أطراف النزاع، وبحث سبل إجبار المتعهدين من أجل تنفيذ التزاماتهم المتفق عليها، وحماية العمال المعتصمين من تهديدات الشركة بالطرد، والعمل على تقديم ضمانات حقيقية بعدم متابعتهم قضائيا تفعيلا واحتراما للحق في الإضراب.

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