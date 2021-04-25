فتاح علوي تؤكد التزام المغرب بالمساهمة في إنجاح معرض “إكسبو 2020 دبي”

هبة بريس ـ و م ع

أكدت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح علوي، اليوم الأحد بدبي بالإمارات العربية المتحدة، التزام المغرب الكامل بالمساهمة فـي إنجاح الحدث العالمي “إكسبو 2020 دبي”.

وذكرت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في بلاغ، أن السيدة فتاح علوي، “التي حظيت بشرف تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس مندوبة عامـة للجناح المغربي في المعرض العالمي “إكسبو 2020 دبي” أجرت اليوم بدبي مباحثات مع السيدة ريم إبراهيم الهاشمي ، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ، المديرة العامة للمعرض، أكدت خلالها بالخصوص، التزام المغرب الكامل بالمساهمة فـي إنجاح هذا الحدث العالمي”.

كما أبرزت فتاح علوي عمق الروابط التاريخية القائمة بين المغرب والإمارات والتي توطدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي.

وذكرت بأن هذه الروابط التاريخية المبنية على الأخوة الصادقة والمودة المتبادلة التي تجمع بين قائدي الدولتين والشعبين الشقيقين، “تعززت بشكل ملموس عبر تقوية وتطوير العلاقات الثنائية من خلال التعاون المثمر والتضامن الفعال لإحداث مشاريع مهيكلة ومتينة بكل من المغرب و الإمارات العربية المتحدة”.

وشددت فتاح علوي على أنه “بالرغم من هذه الظرفية الحالية في ظل سياق الحالة الوبائية الصعبة التي تعاني منها البشرية، يعمل المغرب على قدم وساق من أجل تعزيز التعاون بين البلدين من خلال التزامه الكامل بالمساهمة فـي إنجاح هذه الدورة من المعـرض، الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وذلك عبر المشاركة في هذا المعرض العالمي والمساهمة في تقديم حلول دائمة للتحديات العالمية فـي الوقت الحاضر وفي المستقبل”.

كما أشادت في هذا الصدد، ب “الرؤية المستقبلية لمعرض “إكسـبو2020 دبي “، والإنجازات الملموسة والملحوظة بموقع المعرض، والتي تعكس الرؤية المبتكرة لدولة الامارات العربية المتحدة من أجل ازدهار كوكب الأرض والأجيال القادمة”.

وقد انعقدت هذه المباحثات التي جرت بحضور مسؤولين مغاربة واماراتيين في إطار الزيارة الميدانية الأولى التي قامت بها السيدة فتاح علوي للوقوف على مدى تقدم الأشغال بالجناح المغربي والالتقاء بمختلف المتدخلين بعين المكان.

ورافق الوزيرة خلال هذه الزيارة وفد ضم على الخصوص السيد محمد مثقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين بقطاع السياحة وأعضاء المندوبية العامة للجناح المغربي لمعـرض “إكسـبو2020 دبـي “.

يذكر أن إكسبو 2020 دبي سيقام من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، بمشاركة أكثر من 190 دولة، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر من مختلف بلدان العالم وفقا للمنظمين.

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