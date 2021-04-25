أمانة “البيجيدي ” تُـدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين

هبة بريس ـ الرباط

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن إدانتها الشديدة للإعتداءات على المقدسيين، وقالت إنها تتابع بقليل شديد الأحداث التي وقعت بالقدس الشريف هذا الأسبوع، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيوني بالاعتداء على المقدسيين المرابطين ببيت المقدس مما أدى إلى سقوط جرحى واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بيان لها، عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، داعية كل القوى الحية في البلاد إلى القيام بمبادرات للإسهام في تثبيت المقدسيين على أرضهم وتقوية صمودهم أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعت الهيآت المجالية للحزب للانخراط والمشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي تعبر عن التضامن مع المقدسيين والتعريف بقضيتهم العادلة.

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