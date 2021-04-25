انطلاق الانتخابات في ألبانيا

انطلاق الانتخابات في ألبانيا بعد معركة سياسية حامية

2021-04-25 / 10:52 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

يصوت الألبان في الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد، وسط جائحة كورونا ومعركة سياسية محتدمة بين أكبر حزبين سياسيين في البلاد.

وينتخب حوالي 3.6 مليون ناخب مؤهل، من بينهم ألبان في الخارج، 140 مشرعا من بين حوالي 1800 مرشح من 12 حزبا أو ائتلافا سياسيا وأولئك الذين يترشحون بشكل مستقل.

وتتطلع ألبانيا وهي عضو في الناتو منذ عام 2009، إلى بدء مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام، ويعتبر تصويت اليوم الأحد علامة بارزة على هذا المسار.

ويريد رئيس الوزراء إيدي راما من الاشتراكيين الحاكمين، الذين يسعون للحصول على ولايتهم الثالثة على التوالي، تحويل دفع البلاد في مجال السياحة والطاقة والزراعة والمشاريع الرقمية.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أن حزب راما الاشتراكي اليساري من المرجح أن يحتل المركز الأول.

يتهم لولزيم باشا من الحزب الديمقراطي الحكومة بالفساد وأن لها صلات بالجريمة المنظمة، وتعهد بخفض الضرائب وزيادة الرواتب والمزيد من الدعم المالي الاجتماعي.

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