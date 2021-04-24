إمزورن.. ترويج “الهيروين” يقود شخصين الى السجن

هبة بريس- الحسيمة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري، قرار يقضي بسجن متهمين اثنين بترويج مخدر الهروين ست سنوات سجنا نافذا.

وكان المتهمان قد تم اعتقالهما من طرف فرقة الشرطة القضائية لامزورن الاسبوع الماضي، وعثرت بحوزتهما على لفافات من مخدر “الهروين” كانت معدة للترويج، ليتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية قبل احالتهما على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال.

وقضت المحكمة ايضا بأداء المتهمين المدانين تضامنا لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 113.190,00 درهم مجبران في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الاداء مع تحميلهما الصائر تضامنا.

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