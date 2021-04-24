أربعة قتلى إثر تحطم مروحية في زيمبابوي

هبة بريس- وكالات

كشفت القوات الجوية في زيمبابوي إن مروحية عسكرية تحطمت على منزل خارج العاصمة هراري، مما أسفر عن مقتل طفل وجميع أفراد الطاقم الثلاثة.

ووقع الحادث، يوم أمس الجمعة، في قرية أكتوروس على بعد نحو 30 كيلومترا شرقي هراري. وقالت القوات الزيمبابوية في بيان: “تحطمت طائرة هليكوبتر على منزل ومع الأسف، ما أدى إلى مقتل طيارين وموظف فني وطفل كان على الأرض”.

وأضاف البيان أن والدة الطفل المتوفى وفتاة نقلتا إلى المستشفى بسبب الإصابة بحروق. وفُقد الاتصال بالمروحية بعد إقلاعها من قاعدة مانيام الجوية في هراري بهدف تنفيذ تحليقات تدريبية.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ على حطام المروحية في نهاية المطاف، وقال المسؤولون إنه يتم التحقيق في أسباب الحادث وسيتم الاهتمام بتنظيم الجنازة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0