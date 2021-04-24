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تطوان.. القبض على أربعيني لتورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

2021-04-24 / 4:19 مساءً
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هبة بريس - مكتب تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يوم أمس الجمعة 23 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بأحد شوارع مدينة تطوان، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 90 كيلوغراما من مخدر الشيرا، علاوة على حجز هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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