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“اليويفا” يهدد برشلونة وريال مدريد: لن تلعبوا في دوري أبطال أوروبا

2021-04-24 / 10:31 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

وجه ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تهديدا جديدا إلى ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بشأن تمسكهما بإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وقال تشيفرين خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس”: “من الواضح تماما أن الأندية سيكون عليها التقرير إذا ما كانت أندية دوري السوبر أم أندية أوروبية، إذا قالوا نحن أندية دوري السوبر إذن لن يلعبوا في دوري أبطال أوروبا، وإذا كانوا على استعداد لفعل ذلك، فيمكنهم اللعب في بطولتهم الخاصة”.

ووفقا لتصريحات تشيفرين، فإن ريال مدريد سيستمر في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا بصورة طبيعية وسيلعب أمام تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي، ولكنه قد يواجه، هو وبرشلونة، عقوبة الاستبعاد من النسخ المقبلة ما إذا واصلوا على موقفهم الحالي.

وتابع في تصريحاته: “لا زلنا ننتظر أي تطور قانوني لما حدث وسنعرضه لاحقا، لكن الجميع يواجه عواقب قراراتهم، وهم يعلمون ذلك”.

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