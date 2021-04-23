معلومة(10).. لماذا سميت مدينة مرتيل بهذا الإسم أول مرة؟

هبة بريس ـ ياسين الضميري

كثيرة هي المدن و المناطق و القبائل المغربية التي يجهل سكانها سبب تسميتها، خاصة في ظل شح المصادر التوثيقية التاريخية مما يفتح باب التأويلات على مصراعيه لتتعدد الروايات و تختلف التفسيرات، و من بين هاته المدن و المناطق نذكر مرتيل.

و أنت تحط قدماك بشمال المملكة، لا يمكن أن تستمتع بجمال المنطقة دون زيارة مرتيل، اللؤلوة المشعة جمالا و جاذبية، المدينة التي تعتبر وجهة سياحية مفضلة لآلاف الأسر من داخل و خارج المملكة خاصة خلال فصل الصيف الحار.

يعود سبب تسمية المدينة حسب عدد من المراجع التاريخية لإسم مشتق من اللغة الإسبانية، وهو إسم ريومارتن الذي كان يطلق على المدينة في الوقت الذي كان فيه شمال وجنوب المغرب محميتان إسبانيتان.

و حسب ذات المصدر، فقد سميت بمرتيل التي كانت سابقا تنطق “مرتين” نسبة إلى فيرناندو مرتين خال السيدة الحرة حاكمة تطوان و التي عينته مسؤولا على نهر تطوان “وادي مرتين” أو “ريو مرتين” لجباية الضرائب من المراكب وذلك في النصف الأول من القرن 16م.

و مازال إسم “مرتين” هو الإسم المتداول للمدينة بين السكان الأصليين لتطوان، علما أن “مرتيل” هو الإسم المكتوب في اللوحات والوثائق الإدارية الرسمية المعتمدة.

و يعود تاريخ وجود مدينة مارتيل إلى عشرات القرون حيث كان يستعملها الرومان بداية القرن الأول الميلادي مدخلا رئيسا للمدينة التي أسسوها بمنطقة تمودة ضواحي تطوان حاليا، كما اطلعت بدور مهم في القرن الثامن عشر لحماية شمال المغرب من الأعداء القادمين من البحر.

ولعل أبرز أثر تفتخر به مدينة مرتيل حاليا هو برجها الذي يوجد على يسار مصب نهرها والذي يعود تاريخ بنائه إلى عهد السلطان مولاي إسماعيل سنة 1132 هجرية موافق 1720 ميلادية على يد القائد أحمد بن علي الباشا الريفي٬ وهو برج وإن كان الزمن قد ترك أثره عليه إلا أنه ما يزال شامخا يحكي عن فترات مهمة من تاريخ المغرب ومرحلة الجهاد ضد الغزاة من الأروبيين بعد سقوط الأندلس ومراقبة سواحل تطوان والقيام بدور المنذر المبكر عند بروز المخاطر.

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