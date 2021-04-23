الإتحاد العربي يكشف الموعد النهائي لدوري أبطال العرب

هبة بريس - القسم الرياضي

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الاتحاد العربي لكرة القدم يتجه نحو تحديد بداية شهر غشت المقبل موعدا لإجراء المباراة النهائية لدوري كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب.

وتابعت نفس، الصحيفة، أن الإتحاد العربي لكرة القدم سيعقد اجتماعا مع فريقي الرجاء الرياضي و اتحاد جدة السعودي لمناقشة الموعد النهائي .

و أكد نفس المصدر أن الناديين وافقا على المقترح الجديد لإجراء المباراة النهائية ،بالتاريخ المعتمد حيث أبدوا موافقتهم عليه في انتظار الحسم النهائي من قبل مسؤولي اللعبة.

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