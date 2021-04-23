ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال شهري فبراير ومارس

هبة بريس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2021، سجل ارتفاعا بـ 0.2 بالمائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرة الى أن هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%.

وحسب تقرير المندوبية، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 1,6% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,9% و”الخضر” ب 0,4% و “اللحوم” ب 0,3%، في حين انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,4% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,5%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 0,9% وفي فاس و الداخلة ب 0,8% وفي القنيطرة و تطوان و آسفي ب 0,5% وفي مراكش والعيون ب 0,4% وفي مكناس و طنجة و سطات و الحسيمة ب 0,3%. بينما سجل انخفاض في وجدة ب 0,1%.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,1% خلال شهر مارس 2021.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,4% وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,8%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1% بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 5,0% بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2021 ارتفاعا ب0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2021 و ب 0,7% بالمقارنة مع شهر مارس 2020.

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