الصورة تعبيرية

ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال شهري فبراير ومارس

2021-04-23 / 12:01 مساءً
0
هبة بريس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2021، سجل ارتفاعا بـ 0.2 بالمائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرة الى أن هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%.

وحسب تقرير المندوبية، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 1,6% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,9% و”الخضر” ب 0,4% و “اللحوم” ب 0,3%، في حين انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,4% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,5%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 0,9% وفي فاس و الداخلة ب 0,8% وفي القنيطرة و تطوان و آسفي ب 0,5% وفي مراكش والعيون ب 0,4% وفي مكناس و طنجة و سطات و الحسيمة ب 0,3%. بينما سجل انخفاض في وجدة ب 0,1%.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,1% خلال شهر مارس 2021.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,4% وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,8%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1% بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 5,0% بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2021 ارتفاعا ب0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2021 و ب 0,7% بالمقارنة مع شهر مارس 2020.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب وإسرائيل يناقشان “الأمن الغذائي والفلاحة المبتكرة”

المغرب وإسرائيل يناقشان “الأمن الغذائي والفلاحة المبتكرة”

2021-04-23 / 10:11 صباحًا
Photo of المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي يعتزمان تعزيز تعاونها

المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي يعتزمان تعزيز تعاونها

2021-04-22 / 10:48 مساءً
Photo of المكتب الوطني المغربي للسياحة يقدم آليته للتسويق لوجهة المغرب

المكتب الوطني المغربي للسياحة يقدم آليته للتسويق لوجهة المغرب

2021-04-22 / 5:42 مساءً
Photo of بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

2021-04-22 / 5:16 مساءً
Photo of مديرية الضرائب تعلن إلغاء الذعائر و الغرامات و الزيادات وسوائر التحصيل

مديرية الضرائب تعلن إلغاء الذعائر و الغرامات و الزيادات…

2021-04-22 / 4:00 مساءً
Photo of مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

2021-04-22 / 8:30 صباحًا
Photo of جزولي : “مجالس الأعمال” سفراء للقطاع الخاص في افريقيا

جزولي : “مجالس الأعمال” سفراء للقطاع الخاص في افريقيا

2021-04-21 / 10:56 مساءً
Photo of بحضور العلمي ..افتتاح مركز ابتكار تابع لمجموعة ” ABA Technology “

بحضور العلمي ..افتتاح مركز ابتكار تابع لمجموعة ” ABA…

2021-04-21 / 10:12 مساءً
Photo of وزارة بنشعبون تُعلن تراجع المداخيل السياحية بـ 65 في المائة

وزارة بنشعبون تُعلن تراجع المداخيل السياحية بـ 65 في…

2021-04-21 / 7:53 مساءً
Photo of بعد رمضان.. انطلاق الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

بعد رمضان.. انطلاق الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

2021-04-21 / 11:27 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق