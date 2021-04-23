تشييع جثمان الرئيس التشادي

بحضور 11 رئيسا.. تشييع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي

2021-04-23 / 11:31 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

وصل قبل قليل جثمان الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إلى ساحة الأمة في العاصمة انجامينا بحضور 11 من رؤساء الدول الذين شاركوا في تشييع الجنازة.

وقد نقل التلفزيون الرسمي وقائع وصول الجثمان ملفوفا بعلم تشاد، ونقل كذلك إلقاء الرؤساء الحاضرين تحية الوداع له.

وقد جاءت مراسم الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة، بسبب تهديدات من المعارضة لمن يحضر جنازة ديبي.

وكانت المعارضة التشادية قد حذرت قادة الدول من حضور مراسم تشييع ديبي، معلنة رفضها تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل ديبي.

جدير بالذكر أن من بين الرؤساء الحاضرين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استغلت المعارضة تواجده للمطالبة بالكشف عن غموض مقتل ديبي والتوقف عن دعم المجلس العسكري الانتقالي والتدخل في شؤون تشاد.

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