بريطانيا: حصيلة المصابين بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا بلغت 168 شخصا

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات البريطانية أنها أحصت 168 إصابة بجلطات الدم في المملكة المتحدة لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، أفضى 32 منها إلى الوفاة من أصل أكثر من 21,2 مليون جرعة أولى تم إعطاؤها.

وأكدت السلطات في تقرير لها أن تحليل هذه البيانات المسجلة حتى 14 أبريل يسمح بالتأكيد أن “فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطرة لدى غالبية الناس”.

ويبلغ معدل الإصابة بتجلط 7,9 لكل مليون جرعة بينما تشير البيانات إلى أن معدلا أعلى سجل بين البالغين الأصغر سناً، حسب السلطة التنظيمية التي أكدت أن هذه العناصر التي تتبدل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام هذا اللقاح.

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