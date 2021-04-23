طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بضباب أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا، وخلال الزوال ستتشكل خلايا غير مستقرة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستظل الأجواء مستقرة خلال النهار مع سماء صافية أو مغشاة بسحب عليا بباقي المناطق.

وستهم سحب غير مستقرة، خلال الليل، الواجهة المتوسطية، والريف، والسايس والمناطق الشمالية، مع أمطار أو زخات واحتمال بروز رعد محليا، وتناثر بعض الحبات الرملية جنوب المنطقة الشرقية،

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية، من القطاع الشمالي بالجنوب، معتدلة جنوبية إلى أحيانا شرقية بجنوب المنطقة الشرقيةن وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالشمال والوسط، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق،

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بمرتفعات الأطلس، وبالسواحل والريف، وما بين 23 و30 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالشمال والوسط وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و36 درجة بالجنوب-الشرقي وبباقي الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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