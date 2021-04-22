ستنكار نقابي للتضييق على الحريات بذريعة الطوارئ الصحية
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استنكار نقابي للتضييق على الحريات بذريعة الطوارئ الصحية

2021-04-22 / 8:34 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اعربت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحيعن استنكارها لتنامي ضرب الحريات العامة ومواصلة التضييق على الحريات النقابية، وتجريم الحق في الاضراب والتظاهر السلمي بذريعة الطوارئ الصحية.

وطالبت الجامعة (الاتحاد المغربي للشغل) في بلاغ لها، الحكومة بإعطاء التوضيحات الكافية حول مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وبتقديم كل الضمانات لكي لا يكون هذا التعميم على حساب رواتب الأجراء وصندوق المقاصة وما تبقى من دعم للمواد الغذائية والطاقية الواسعة الاستهلاك.

ودعت كافة فروع الجامعة ونقاباتها الوطنية وتنظيماتها الموازية للتخليد الحماسي لمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، بالزخم الذي تستحقه هذه المحطة كيوم وطني وأممي، وذلك قصد إسماع صوت الطبقة العاملة وعموم الاجراء ورفع مطالبهم والتعبير عن وحدتهم في مواجهة استغلال الرأسمال المتوحش.

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