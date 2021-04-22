الصحراء المغربية.. “المغرب حقق انتصارا دبلوماسيا واضحا وكبيرا في أمريكا اللاتينية”
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إلباييس : المغرب حقق انتصارا كبيرا في النزاع المفتعل حول الصحراء

2021-04-22 / 8:15 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكدت صحيفة (إلباييس) الإسبانية، اليوم الخميس، أن المغرب “حقق انتصارا دبلوماسيا واضحا وكبيرا” في النزاع المفتعل حول الصحراء ببلدان أمريكا اللاتينية “المنطقة المهمة”، حيث سحبت عدة دول اعترافها بالجمهورية الوهمية.

وأوضحت الصحيفة أنه “على مدى السنوات الخمس الماضية، انتقلت سفارات دول أمريكا اللاتينية في الرباط من خمس سفارات إلى اثنتي عشرة سفارة، كما أن دولا مثل السلفادور أو بوليفيا التي كانت تعترف بالجمهورية الوهمية، سحبت اعترافها في العامين الماضيين وانضمت إلى دول أمريكا اللاتينية الأخرى مثل كولومبيا أو غواتيمالا التي فعلت ذلك من قبل”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية نقلا عن مصدر دبلوماسي من دول أمريكا اللاتينية، تأكيده أنه “منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، ما فتئ المغرب ينتهج سياسة نشيطة وفعالة للغاية في أمريكا اللاتينية أعطت نتائج ملموسة”، مشيرا إلى أن سفراء المغرب الذين يتم تعيينهم بمختلف دول المنطقة يعملون على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأكدت (إلباييس) أنه على الأرض “عزز المغرب أيضا موقفه منذ تدخله في 13 نونبر لتحرير معبر (الكركرات)”، مؤكدة أن جبهة +البوليساريو+ “خسرت أيضا معركتها في الأمم المتحدة”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في نفس السياق، إلى أن “أكبر نجاح دبلوماسي حققه المغرب كان هو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء”.

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