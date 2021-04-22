انتقادات لرئيس حزب تونسي شبّه الرئيس قيس سعيد بالقذافي

هبة بريس ـ وكالات

أثار أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لـ”حزب الأمل” جدلا واسعا على مواقع التواصل في تونس، حيث شبّه الرئيس قيس سعيد بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال الشابي في تصريح لإذاعة “موزاييك” الخاصة إن “قيس سعيد ليس له صلاحيات، لا يعين ولا يعزل دون موافقة الحكومة، وهو ضد الديمقراطية التمثيلية وضد الأحزاب ويميل إلى حكم أشبه بحكم معمر القذافي.. أعتقد أن تونس في وضع خطير”.

وأضاف أن “قيس سعيد بصدد القيام بانقلاب فعلي من خلال المواقف التسلطية الأحادية التي تعطل دواليب الدولة.. هو يتمتع بقوة تعطيل وقادر على خلق الزعزعة وأستبعد أن يدخل الجيش التونسي في مغامرة لصالحه”.

وتعرض أحمد نجيب الشابي إلى انتقادات بسبب موقفه هذا، حيث اتهمه البعض بالإساءة إلى الرئيس قيس سعيد، فيما اعتبر آخرون أن تصريحه يندرج في إطار محاولة كسب نقاط سياسية جديدة.

وكان الرئيس سعيد أكد في خطابه الأخير أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، في إشارة لقوات الجيش والأمن والجمارك، وهو ما اعتبرته حركة النهضة محاولة لخرق الدستور والتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة.

من جهة أخرى اعتبر رئيس الهيئة السياسية لـ”حركة أمل” أن الحرب بين “حركة النهضة” والرئيس التونسي أصبحت رسمية، وذلك بعد بيان النهضة الذي قالت فيه إن قيس سعيد داس على الدستور وخرق صلاحيات رئيس الحكومة.

وأشار الشابي إلى أن بيان النهضة هو تكريس للقطيعة، وإذن بالدخول في مواجهة سياسية مباشرة، معتبرا أن النهضة ستتجه نحو تعزيز اتفاقاتها وتعزيز موقعها في الحكم.

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