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الناظور.. توقيف مولدة يشتبه في ممارستها للإجهاض غير القانوني

2021-04-22 / 4:12 مساءً
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هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الأربعاء 21 أبريل الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 56 سنة، تعمل مولدة، والتي يشتبه في تورطهما في ممارسة الإجهاض غير القانوني بمنزلها الشخصي.

وقد تم توقيف المشتبه فيها من طرف عناصر الدائرة الأولى للشرطة وهي في حالة تلبس بحيازة أدوية وعقاقير ومعدات تستخدم في ممارسة الإجهاض بطريقة غير قانونية داخل مسكن عائلتها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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