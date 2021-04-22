إجراء امتحان نيل شهادة التقني العالي من 17 إلى 21 ماي المقبل

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التربية الوطنية ، اليوم الخميس ، أن امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم دورة 2021 سيجرى في الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي المقبل.

ونبهت الوزارة في بلاغ أن موعد هذا الامتحان قابل للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة، وأن ظروف إجرائه ستخضع للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة.

وحسب البلاغ، فإن اعتماد هذا الموعد يأتي نظرا لوقع الوضعية الاستثنائية التي تعرفها المنظومة التربوية الوطنية على سير الدراسة ووتيرة إنجاز المقررات الدراسية.

وحرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين لهذا الامتحان، وأخذا بعين الاعتبار التفاوتات المسجلة بخصوص وتيرة إنجاز المقررات الدراسية وحصيلة التعلمات على مستوى الفصول الدراسية ومراكز تحضير هذه الشهادة، فقد تقرر ، تقول الوزارة ، اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع امتحان نيل شهادة التقني العالي، وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية المعنية بهذا الامتحان.

وسيتم إصدار الأطر المرجعية المحينة في غضون الأسبوع الأول من شهر ماي 2021، حيث يمكن الاطلاع عليها حينئذ عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma ، وكذا عبر جميع الوسائط المعتمدة في هذا المجال.

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